المحكمة الجنائية الدولية تشيد بتسليم إثيوبيا لمتهمين بالاتجار بالبشر في ليبيا

الوطن / رصد

رحّب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإجراءات الحكومة الإثيوبيّة من تسليم اثنين من المشتبه بهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر في ليبيا إلى السلطات الإيطالية والهولندية.

وقال المدعي العام في بيانٍ صادر عنه: “يسعدني أن أنوه أن مكتبي قد دعم الجهد الجماعي لإنجاح هذه العملية وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم”، مضيفًأ: “إنني أثني على السلطات في كلا البلدين (إيطاليا وهولندا) لعملها الدقيق والفعّال في التحقيق، وكذلك السلطات الإثيوبية على إجراءاتها الحاسمة. كما استفادت هذه التحقيقات الجنائية من الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واليوروبول، والإنتربول”.

وتابع البيان على لسان المدعي العام: “كما ساعد مكتبي بنشاط هذه التحقيقات من خلال تبادل المعرفة والمعلومات والأدلة ومن خلال المقابلات المشتركة مع الشهود. كما ذكرت مؤخرًا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب نظام روما الأساسي، يمكن للجرائم ضد المهاجرين أن تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”، مشدّدًا أن “هذه الاعتقالات وعمليات التسليم الأخيرة هي علامة واضحة على أن التعاون الدولي يؤتي ثماره”.

وأكد المدعي العام أنّ “الجهد الجماعي في هاتين الحالتين هو مثال رئيسي لما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الدول والوكالات ومكتبي في السعي لتحقيق هدف مشترك. هذا هو السبيل للمضي قدمًا إذا أردنا ضمان عدم وجود أحد فوق القانون وتقليص فجوة الإفلات من العقاب”.

وتابع: “كما أشرت في تقريري الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبي، وتعميق تعاوننا مع السلطات الوطنية في السعي وراء المسؤولية هو أحد المبادئ الأساسية في مركز الإستراتيجية المتجددة التي حددتها لمجلس الأمن في أبريل من هذا العام”.

يُذكر أنّه في 5 أكتوبر الجاري، سُلِّم رجل إريتري الجنسية يبلغ من العمر 38 عامًا من إثيوبيا إلى هولندا بعد سنوات من التحقيق من قبل مكتب المدعي العام الهولندي والشرطة الهولندية، وفي 12 أكتوبر، تم تسليم جبريميدين تيميسغين غيبرو، وهو رجل إريتري يبلغ من العمر 35 عامًا، من إثيوبيا إلى إيطاليا بعد جهود شرطة الولاية ومكتب المدعي العام في باليرمو.