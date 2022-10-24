خلال لقائه العقوري.. القنصل اليوناني: منح التأشيرة لليبيين من بنغازي لتسهيل إجراءات السفر

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ” يوسف العقوري ” بالقنصل العام اليوناني “ستافروس فينيزيلويس” ، وذلك في مقر القنصلية الذي افتتح بمدينة بنغازي ، بحسبة بيان مجلس النواب الليبي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وبحسب البيان ، بحث اللقاء عدد من القضايا التي تهم الجانبين وسُبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة والاقتصاد وإعادة الإعمار ، كما تم بحث أخر مستجدات قضية المنطقة الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية بين البلدين .

وأعرب ” العقوري” عن بالغ الامتنان لإعادة افتتاح القنصلية في بنغازي ، مؤكداً أن ذلك يشير إلى حرص اليونان على تطوير علاقتها مع ليبيا وأن تكون صديقة لكل الليبيين ، وهو محل تقدير لدى مجلس النواب ، معرباً عن تقديره لدور اليونان في إعادة افتتاح الخط الجوي بين البلدين وتطلعه لافتتاح الخط البحري ، وكذلك تطلعه للقاء وزير الخارجية اليوناني في مدينة بنغازي وفقا للزيارة المقررة.

مجدداً حرصه على تعزيز العلاقات التاريخية مع اليونان لما فيه صالح الشعبين والبلدين ، مضيفاً أن تعزيز التنسيق بين ليبيا واليونان أمر ضروري لاستقرار منطقة شرق المتوسط وهو ما يحرص عليه مجلس النواب. .

ومن جانبه أعرب” ستافروس فينيزيلويس” عن سعادته باستلام مهامه كقنصل عام في مدينة بنغازي ، مؤكداً حرص اليونان على تعزيز علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات ،

موضحاً بأنه سوف يتم مباشرة منح التأشيرة من مدينة بنغازي لتسهيل اجراءات السفر أمام المواطن الليبي. .