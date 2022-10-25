الغويل: من يقول إن الأوضاع ستستقر “يكذب على نفسه”

الوطن / رصد

قال الباحث والمهتم بالشأن العام حافظ الغويل، إن تقليل حدة العنف هو أفضل ما يمكن أن تصل له الأمور في ليبيا في السنوات القادمة، في إشارة إلى عدم إمكانية الوصول إلى تسوية سياسية أو انتخابات.

وأضاف الغويل عبر حسابه في موقع فيسبوك، أن “الفساد والظلم والميليشيات والانقسامات وانعدام العدالة والفشل الإداري وانهيار الدولة وعدم المساواة في الفرص، فلن تنتهي لأنها متاصلة في أغلبية الشعب نفسه”.

وأشار الغويل إلى أن الذين يقولون إن الأوضاع ستستقر “يكذبون على أنفسهم ولا يفهمون شيئا”.