الكبير: باتيلي أشاد بدوري في المصرف المركزي طيلة السنوات الماضية

استقبل الصديق عمر الكبيـر، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، بمكتبه، عبدالله باتيلي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.

وقدم الكبير، إحاطة موجزة عن مبادرات مصرف ليبيا المركزي في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية، ومسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي وجهوده في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وفقا لبيان صادر عن مصرف ليبيا المركزي.

وقدم الكبير، أيضا إحاطة عن مبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.

ومن جانبه، باتيلي، أشاد بالجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي طيلة السنوات الماضية، وبالدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المركزي.

كما أكد المبعوث الأممـي، الاستمرار في التواصل ودعم البعثة لجهود المصرف ومساعدته في مبادراته في النزاهة والشفافية.