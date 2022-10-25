الفرجاني: عملية تحاك في الخفاء لتقسيم ليبيا وتمزيقها

الوطن / رصد

رأى المحلل جمعة الفرجاني، أن هناك عملية تحاك في الخفاء لتقسيم ليبيا وتمزيقها باسم العودة إلى دستور 51 غير المعدل.

وقال الفرجاني، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن الدعوات لفك الارتباط تعني التقسيم، في إشارة إلى ملتقى مكونات إقليم برقة، الذي دعا إلى فك الارتباط مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، بقصد إنقاذ البلاد والحفاظ على وحدتها.

وعلّق الفرجاني، على هذه الدعوة، بالتأكيد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لن ترضى بما أسماه بـ”المهزلة السياسية”، بالنظر إلى التضحيات التي قدمتها في عملية الكرامة لتوحيد ليبيا، وليس تمزيقها.

وأشار الفرجاني إلى أن هناك من يعمل في الخفاء ضد بناء دولة ليبية متوحدة، ويجب على الجيش النأي بنفسه عن هذه الفتنة.