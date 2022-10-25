مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن: لابد من استقلالية المؤسسات الليبية

قال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، إن تقرير ديوان المحاسبة الأخير يؤثر على مصداقية جميع المؤسسات الليبية.

وأكد مندوب بريطانيا، في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، أهمية استقلالية المؤسسات العامة وعدم استخدامها في الاصطفاف السياسي.

وتابع مندوب بريطانيا:” علينا حث كل الأطراف الليبية للتعاون مع المبعوث الأممي للاتفاق على خارطة طريق”.

ودعا مندوب بريطانيا، كل الأطراف الليبية لحماية حيادية جميع المؤسسات الليبية.

وشدد المندوب البريطاني، على ضرورة وجود مجتمع مدني نشط لأنه ضرروي من أجل الانتخابات والديمقراطية، حاثًا كافة الأطراف والجهات المحلية الفاعة على ضمان سلامة النشطاء وتمكينهم من أداء واجباتهم خدمة لليبيا.