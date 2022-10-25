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الهادي: ما يجري بين رئيسي “الدولة” و”النواب” مجرّد “مساومة”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

رأى عضو مجلس الدولة، محمد الهادي، أنه لا بد من التوافق على قاعدة دستورية من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا، وليس الاتفاق على تغيير السلطة التنفيذية أو المناصب السيادية، كما اتفق رئيسا مجلسي الدولة والنواب في المغرب.

وقال الهادي في تصريحات صحفية، إن الانتخابات لن تُجرى إلا بوجود دستور أو قاعدة دستورية تقوم عليها العملية الانتخابية، بالإضافة إلى معالجة الأمور القانونية.

ووصف عضو “الدولة” مشاورات كلًّا من المشري وصالح في المغرب بـ”المساومة” على ملفي المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، موضحًا أن عقيلة صالح يريد الوصول لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي بأي ثمن، بينما يقايضه المشري على أن يصبح رئيسا للحكومة الجديدة، على حدّ تعبيره.

الوسوم

#المشري المناصب السيادية عقيلة صالح ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب محمد الهادي

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الوطن الليبية

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