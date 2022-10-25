مندوبة الإمارات في مجلس الأمن: لابد من توحيد المؤسسات الأمنية والسياسية في ليبيا

قالت أميرة الحفيتي، نائبة مندوبة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن، إن مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية تبقى مطلبا مشروعا للشعب الليبي.

وأكدت مندوبة الإمارات، في كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، إن تحقيق الانتخابات يتطلب فتح حوار بين جميع الأطراف الليبية.

وتابعت مندوبة الإمارات:” نرحب بتوافق عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الاستشاري في المغرب”.

وشددت على ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والسياسية، وضرورة البدء في سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على نحو متزامن وتدريجي.

وتابعت مندوبة الإمارات:” لابد من إيلاء المسارين الإنساني والاقتصادي الأهمية الواجبة، وعلى أصحاب القرار تركيز أولوياتهم على توفير الحاجات والخدمات الأساسية للشعب الليبي”.

واستطردت:” لابد من إنفاق العائدات بشكل عادل وشفاف واحترام استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، وندعم جهود بعثة الأمم المتحدة ورئيسها عبدالله باتيلي”.