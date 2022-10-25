خبير اقتصادي: الصديق الكبير كان ينوي عرقلة توحيد البنك المركزي الليبي

الوطن / رصد

قال الخبير الاقتصادي، مراد الصابري، إنّ مدير المصرف المركزي الصديق الكبير كان “جادًّا في عرقلة توحيد البنك المركزي الليبي، وذلك عبر عدة تصريحات وبيانات كان آخرها قبل أيام حين اتخذ مجلس إدارة البنك المركزي في بنغازي قرارًا بخفض قيمة الدولار أمام الدينار الليبي” وفق قوله.

وأضاف الصابري، في تصريحات صحفية، أنّ هذه الخطوة “جاءت بالتوافق بين علي الحبري والصديق الكبير” إلا أن الأخير “أعلن رفضها وقال إنها إجراء غير شرعي”، مشيرًا إلى أن البنك المركزي في بنغازي أصدر تقريرًا عامًا يشمل فترة الانقسام منذ 2014 وحتى 2021، وكان أيضًا بالتوافق مع الصديق الكبير، إلا أن الأخير أعلن في بيان إنه لم يشارك فيه ووضع جميع جهود توحيد البنك المركزي على المحك.

وبخصوص سبب سعي الصديق الكبير لإفشال عملية توحيد البنك المركزي، قال الصابري إنّ الأسباب تتمثّل في تخوف الصديق الكبير من أن يطاح به من قبل مجلس إدارة البنك المركزي بعد التوحيد، لأن العدد الأكبر من أعضاء مجلس الإدارة قبل الانقسام موجود الآن في البنك المركزي بنغازي، وكذلك بسبب سعي الكبير لأهداف تنافي ما ينتظره الليبيون.

ووصف الصابري الكبير بأنه “يسعى للتفرد بالقرار المالي للدولة الليبية، وذلك لن يحدث إذا توحد البنك المركزي بجميع أعضاء مجلس الإدارة القديم” وفق تعبيره.