المقريف يشارك في احتفال المركز الوطني لتخريج دفعة من أطفال التوحد

شارك وَزِير التّربية والتّعليم “موسى المقريف” اليوم الاثنين في الاحتفال بتخريج دفعة مِن أطفال التوحد بالمركز الوطني لِتشخيص وعلاج أطفال التوحد.

وحَضر الحفل مُدير إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة “مفتاح الدريجي” ومُدير المركز الوطني لأطفال التوحد “خالد النجار” ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية أبو سليم ” محمود الرايس” وعَدد من رؤساء الأقسام والأطباء المُختصِّين بالمَركز وأولياء أمور الأطفال..

وَتضمَّن الحَفل تخريج دفعة من أطفال التوحد وعَددهم “10” بعد العمل عَلى تأهليهم وتدريبهم ببرامِج تأهليه بالقسم التّعليمي والتحاقهم بالمنهج المنتسوري..

وعَلى هامِش الحفل تمّ اِفتتاح مركز الإيواء الخاص بأطفال التوحد بسعة ” 139 ” سَريرا لأطفال التوحد ويخضع لإشراف أفضل اِختصاصيين وجاري العمل عَلى اِستقبال الحالات الوافدة للقسم..