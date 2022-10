مرغم: لا حل إلا بانتفاضة مسلحة تنهي الظلم الجاثم على البلاد والعباد

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم على وضع البلاد اليوم بعد ارتفاع سقف طموحات الشعب الليبي وانخفاض المعطيات، معتبرًا أن النقلة كانت فجائية ولم يستوعب الليبيين الفرص التي منحتها لهم ثورة فبراير.

مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: “ماذا يعني أن تكون حرًا وتدير الشأن العام وتنقل أعلى من في هرم السلطة وتطالب بحقوقك ولا يأتيك زوار الفجر ولديك الحرية؟ ودارت صدمة لليبيين ولم يكونوا مستعدين لأجواء الحرية وأساؤوا استعمالها ولم يعرفوا كيف يستفيدون منها، وأكبر خطأ من المواطنين كان في الجولة الثانية من الانتخابات، أعرض الكثير من الليبيين عن التصويت والمشاركة فيها بحجة أنها أتت لنا بأعضاء في المؤتمر الوطني العام ليسوا في المستوى من المسؤولية”.

وأشار إلى أن الليبيين لم يكونوا في مستوى المسؤولية وأعضاء المؤتمر وسقف الطموحات كان عاليًا جدًا؛ لذلك أصيب بخيبة أمل كانت نتيجتها أن أعرض عن التصويت وجاء ببرلمان ذهب تحت حماية “جنرال” أعلن تجميد الإعلان الدستوري الذي انتخبوا على أساسه. بحسب قوله.

وحول إن كان هناك فرصة لتصحيح المسار الذي طمح له الجميع، اعتبر أنه لا يمكن عدم اعطاء الأمل للشعب، حتى وإن خدره الإعلام المضاد والكاذب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج لعمل ومثابرة من القوى الفاعلة لتنظم صفوفها.

كما رأى أن الجولة القادمة ستكون مسلحة، خاصة أن جزءًا من الاراضي الليبية محتل من الفاغنر ومن الاستعمار الروسي ولا حل إلا بانتفاضة مسلحة تجر البلاد والعباد من هذا الظلم الجاثم، مؤكدًا أن الثورة ستستمر وتحقق أهدافها.

