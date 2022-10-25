بلدية بنغازي: بدء تنفيذ شارع من الدائري السادس وحتى العاشر

الوطن / متابعات

أعلنت بلدية بنغازي، انطلاق تجهيزاتها للدراسات الفنية والرُسومات الهندسية لمشروع فتح مسار امتداد شارع الوحدة العربية من الطريق الدائري السادس بحي بوعطني حتى العاشر “طريق سيدي فرج.

وقالت البلدية عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن هذه الأعمال تأتي بعد أن “قامت البلدية بفتح مسار ورصف امتداد شارع الوحدة العربية “شارع عشرين ” من الطريق الدائري الرابع إلى الطريق الدائري الخامس ومِنهُ إلى الطريق الدائري السادس”.

ولفتت البلدية إلى عزمها تنفيذ جسر جديد على تقاطع امتداد “شارع عشرين” المذكور مع الطريق الدائري الخامس”طريق النهر ”.

وذلك بهدف تخفيف الإزدحام على طريق المطار ،ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.