بوجناح يبحث الإجراءات النهائية لدخول منظومة الإمداد الطبي حيز العمل

ليبيا – عقد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف في حكومة تصريف الأعمال رمضان أبوجناح اجتماعًا ضم رئيس جهاز الإمداد الطبي، وأعضاء اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ منظومة الإمداد الطبي، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة.

المجتمعون تباحثوا بحسب المكتب الإعلامي لأبوجناح حول الإجراءات النهائية لدخول المنظومة حيّز العمل، والبدء في التعامل معها من طرف الجهات الصحية على مستوى ليبيا.

بدوره، قدم رئيس جهاز الإمداد الطبي شروحًا وافية حول المشاكل التي واجهت عمل المنظومة خلال الفترة التأسيسية لها.

من جانبه، طالب الوزير من اللجنة المشرفة على تنفيذ المنظومة بضرورة الإسراع في تنفيذ مهامها وحلحلة المشاكل والصعوبات التي تحول دون الشروع في العمل بها.

