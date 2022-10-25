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النيابة العامة تحبس معتدين على منظومة النهر الصناعي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أمرت النيابة العامة الليبية بالحبس الاحتياطي لمجموعة من المعتدين على مشروع النهر الصناعي عبر منظومة نقل المياه من حقل آبار – الكفرة.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إن المتهمين ارتكبوا مخالفة الإضرار الجسيم بمشروع منظومة النهر الصناعي؛ عبر إتلاف الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد، وسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة في تكوينها، بقصد التكسب غير المشروع.

وأوضحت النيابة أن إجراءات التحقيق كشفت عبر الأدلة والصور قيام المتهمين بارتكاب واقعة الإتلاف للأنابيب، بالاستعانة بمحموعة من الآلات، التي جرى التحفظ عليها.

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الوطن الليبية

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