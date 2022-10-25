السني: الأزمة في ليبيا معقدة ولن تحل عبر إجراء الانتخابات

قال مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن في حكومة الدبيبة الطاهر السني:” نأمل من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي عدم تكرار التجارب السابقة، ونشيد ببوادر التوافق الحالي داخل مجلس الأمن حول ليبيا”.

وأكد السني، في كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، إن الأزمة في ليبيا معقدة لن تحل عبر إجراء الانتخابات فقط.

ولفت السني، إلى أن المصالحة الوطنية مسار أساسي لإنها الأزمة الليبية، متابعا:” من الواضح أن هناك إجماع من مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا”.

وأكد السني، أن دعم لجنة 5+5 مهم جدا لإكمال مسارها الذي يمكن أن يفضي إلى توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة من شأنه حلحلة الوضع السياسي.

وتابع:” نحاول النظر إلى التطورات الأخيرة بتفاؤل ونتطلع إلى أن تظفر الجهود الدولية إلى نتائج مثمرة”.

وشدد السني، على ضرورة أن نلتفت إلى رفض بعض الأطراف إجراء الانتخابات، وعلى المجتمع الدولي دعم المفوضية العليا لإجراء الانتخابات.

ودعا السني، إلى دعم المصالحة الوطنية لأنها ستساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة، فالمصالحة الوطنية سنطوي بها صفحة الماضي ونبدأ مرحلة المصارحة ثم المحاسبة.