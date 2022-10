ليبيا – قال رئيس شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل إن العمل مستمر في فتح مسارات الطريق الدائري الثالث.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير” الإثنين، أكد أن المواطنين المتضررين سيتم تعويضهم حال استيفاء إجراءاتهم في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل.

