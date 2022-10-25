بلدية سرت تبحث حل أزمة نقص المياه في محلة الغربيات

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا لبحث أزكة نقص المياه التي يعاني منها أهالي محلة الغربيات.

وقال عميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن الاجتماع تناول أيضا مشكلة الصرف الصحي في سرت.

واتفق الحاضرون في الاجتماع على توحيد الجهود، وزيادة تدفق مياه النهر الصناعي بدءا من الغد، لحل أزمة المياه، وفق حديث المعداني.

حضر الاجتماع، عضو المجلس البلدي مخلوف حامد، ورئيس جهاز الاستثمار بالنهر الصناعي اشعيب بن شرادة، ورئيس الجهاز التنفيذي بالنهر رمضان الفليداني، ومدير شركة المياه مكتب خدمات سرت سعيد الغرشة، ومدراء الإدارات بالبلدية، ومختار محلة الغربيات وعدد من أعيان المنطقة.