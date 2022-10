العقوري يبحث مع القنصل اليوناني ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان

ليبيا – التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بالقنصل العام اليوناني ستافروس فينيزيلويس، وذلك في مقر القنصلية الذي افتتح بمدينة بنغازي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب عددًا من القضايا التي تهم الجانبين، وسُبل تعزيز التعاون في مجالات الصحة والاقتصاد وإعادة الإعمار، كما تم بحث أخر مستجدات قضية المنطقة الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

بدوره، أعرب العقوري عن بالغ الامتنان لإعادة افتتاح القنصلية في بنغازي، مؤكدًا أن ذلك يشير إلى حرص اليونان على تطوير علاقتها مع ليبيا وأن تكون صديقة لكل الليبيين، وهو محل تقدير لدى مجلس النواب، معربًا عن تقديره لدور اليونان في إعادة افتتاح الخط الجوي بين البلدين وتطلعه لافتتاح الخط البحري، وكذلك تطلعه للقاء وزير الخارجية اليوناني في مدينة بنغازي وفقا للزيارة المقررة.

وجدد العقوري حرصه على تعزيز العلاقات التاريخية مع اليونان لما فيه صالح الشعبين والبلدين، مضيفًا أن تعزيز التنسيق بين ليبيا واليونان أمر ضروري لاستقرار منطقة شرق المتوسط وهو ما يحرص عليه مجلس النواب.

ومن جانبه، أعرب ستافروس فينيزيلويس عن سعادته باستلام مهامه كقنصل عام في مدينة بنغازي، مؤكدًا حرص اليونان على تعزيز علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات، موضحًا بأنه سوف يتم مباشرة منح التأشيرة من مدينة بنغازي لتسهيل اجراءات السفر أمام المواطن الليبي.

