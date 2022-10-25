غرفة التجارة مصراتة تبحث مع نظيرتها التونسية تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين

أخبار ليبيا 24

ناقشت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة مع غرفة التجارة والصناعة صفاقس؛ تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأوضحت الغرفة التجارية في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن رئيس لجنة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، فتحي الأمين، ناقش مع رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة صفاقس رضا الفراتي، آليات تنشيط دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة عقد شراكة بسن الطرفين تستهدف العمل بمشاريع في مجالات مختلفة تقتضي تبادل المعلومات حول الأسواق الاقتصادية المحلية والعالمية.

كما تضمن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس لجنة إدارة الغرفة الليبية التونسية، سمير مهدي، ووفد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة التجارة والصناعة صفاقس، بزيارة تفقدية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة للاطلاع على الأسواق والشركات والمصانع بمدينة مصراتة؛ وذلك بهدف تعريف الجانب التونسي بالانشطة الاقتصادية والصناعية القائمة بالمدينة.