مندوب الصين: على الجميع احترام سيادة ليببا والامتناع عن فرض حلول من الخارج

قالت الصين، إن الأمم المتحدة هى “قناة الوساطة الأساسية” في العملية السياسية الليبية، مرحبة بتعيين الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، وتوليه مهام وظيفته.

وقال المندوب الصيني، في كلمته أمام مجلس الأمن، خلال جلسة حول ليبيا عقدت اليوم في نيويورك:” تعيين باتيلي يمكن أن يساعد البعثة الأممية على أن تعود لمهامها بشكل كامل بما يعزز جهود الأمم المتحدة، ومساعيها الحميدة في الوساطة بين الأطراف الليبية”.

وتمسك مندوب الصين، بضرورة التزام المجتمع الدولي بشكل كامل بعملية سياسية تحت قيادة ليبية، وأن يحترم سيادة ليببا وسلامة أقاليمها، وأن يمتنع عن فرض حلول من الخارج.

ولفت إلى أن الوسائل السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، معربًا عن قلقه إزاء الجمود التام وعدم إحراز أي تقدم حتى الآن، في العملية السياسية في ليبيا، طبقًا للإحاطة التي قدمها باتيلي.

وأعلن مندوب الصين، ترحيبه بإعلان مجلسي النواب والدولة استعدادهما لاستئناف الحوار بأسرع ما يمكن.

ودعا جميع الأطراف الليبية على تسريع المشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس الحوار السابق لإيجاد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وكسر هذا الجمود السياسي بأسرع ما يمكن.