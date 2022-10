المنفي يبحث مع السفير الإيطالي تطورات الأوضاع السياسية في البلاد

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والنائبان بالمجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني اليوم الإثنين سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وذلك لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، كما تم بحث سُبل استكمال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة، والذهاب إلى إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

وأكد المجلس الرئاسي خلال اللقاء أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية على قاعدة دستورية المؤسسة للاستحقاق الانتخابي.

من جهته، أشاد السفير الإيطالي لدى ليبيا، بجهود المجلس الرئاسي في جمع الفرقاء السياسيين، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

