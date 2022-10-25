الأرصاد الجوية يتوقع استقرارًا في معدلات الحرارة و تكاثرًا للسحب على معظم مناطق البلاد

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الأرصاد الجوية يتوقع استقرارًا في معدلات الحرارة و تكاثرًا للسحب على معظم مناطق البلادأخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين، استقرارًا في درجات الحرارة على أغلب المناطق.

وبحسب بيانات المركز، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة القصوى ضمن المعدلات المتوقعة لشهر أكتوبر على أغلب مناطق الشمال والوسط، بينما توقع أن تكون أقل من المعدل على المناطق الجنوبية، إذ تتراوح مابين (27 – 31) درجة مئوية، على ألا تتجاوز (23) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، مع احتمالية حدوث ضباب خلال ليل الثلاثاء وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد الأربعاء على مناطق جنوب سرت و على مناطق الجبل الأخضر.

كما توقع المركز أن تتكاثر السحب تدريجياً على مناطق الجفرة بداية من يوم الخميس، وأن تتكاثر يوم الجمعة على مناطق الشمال الشرقي ويتخللها سقوط أمطار متفرقة وتشمل بداية الأسبوع القادم باقي مناطق الشمال، وفقًا لبيانات المركز.