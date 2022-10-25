“سامي الساعدي” يلتقي المتحدث باسم حكومة طالبان

التقى سامي الساعدي، القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة وأمين عام البحوث بدار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، ضمن وفد ضم العلماء وممثلي الحركات الإسلامية، وفق ما جاء في تغريدة لذبيح الله على موقع «تويتر».

كما قام ذبيح الله بنشر مجموعة من الصور، ظهر سامي الساعدي مرتديًا الزي التقليدي الليبي، وذكر المسؤول الأفغاني في تغريدته أنه «سلط الضوء على الأوضاع الحالية في أفغانستان، كما أجاب على أسئلتهم واستفساراتهم حيال أفغانستان».

وفي هذا الصدد ، كتبت الصحفية الإيرلندي المهتمة بالشأن الليبي «ماري فيتزجيرالد»، في تغريدة لها: «سامي السعدي، المنظر الرئيسي للجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية المنحلة (LIFG) الذي عاش في أفغانستان خلال حقبة طالبان السابقة، وتم إعادته لاحقًا إلى ليبيا القذافي، يُنظر إليه هنا على أنه جزء من وفد إسلامي دولي التقى أحد كبار مسؤولي طالبان».

وقد عقد اللقاء، الذي ضم شخصيات من «فلسطين، مصر، ليبيا، لبنان، إريتريا، تركيا، وسوريا» في 20 أكتوبر الجاري. في حين لم يذكر ذبيح الله مكان اللقاء.