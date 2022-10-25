النهر الصناعي: وصول المياه لمدينة طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء وصول مياه النهر للعاصمة طرابلس.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة أفادت ببدء الإجراءات التشغيلية لفتح صمامات التحكم في التدفق بمحطة عين زارة لتتدفق مياه النهر إلى الشبكة الداخلية لمدينة طرابلس تدريجياً، بعد أن استكملت فرق العمل بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال الإصلاحات.

وكان الجهاز أعلن أمس الاثنين أنه نظراً لعدم تمكن فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي من تنفيذ أعمال الصيانة بسبب ارتفاع الضغط بالخط، تم إيقاف الإمداد المائي بالكامل على مدينة طرابلس فقط.

وتلقت غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة طلبا من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتخفيض التدفق لمدينة طرابلس تدريجيا نتيجة لصعوبة السيطرة على التسريب الحاصل بالشبكه الداخلية لمدينة طرابلس من قبل فرق الصيانة بالشركة.