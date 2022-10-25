السوق الرسمية: ارتفاع الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 5.02 دينار مقابل 5.01 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وزاد سعر اليورو إلى 4.95 دينار مقابل 4.94 دينار أمس، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار من 5.70 دينار أمس.

أسعار العملات العربية

واستقرت أسعار العملات العربية أمام الدينار، حيث سجل الريال السعودي 1.33 دينار، والدرهم الإماراتي 1.36 دينار، والدينار التونسي 1.52 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية ليستقر عند 0.26 دينار، بينما هبط سعر اليوان الصيني إلى 0.68 دينار مقابل 0.69 دينار أمس.