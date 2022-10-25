الكبير يقدم إحاطة موجزة عن مبادرات المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية

العنوان – طرابلس

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إحاطة موجزة عن مبادرات المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية.

وبحث الكبير خلال استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مسارات توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وناقش الكبير وباتيلي جهود المحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ومبادرات التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز جهود المصرف في كافة المجالات.

في حين، أكد المبعوث الأممي على الدور المهم الذي يقوم به المصرف في تطوير مستوى الإفصاح والشفافية الذي تبناه المركزي.

وأكد باتيلي كذلك على الاستمرار في التواصل ودعم البعثة لجهود المصرف ومساعدته في مبادراته في النزاهة والشفافية.