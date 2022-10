ليبيا – رأى مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة أن استقرار ليبيا غير ممكن بوجود خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة).

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال: لا تحاولون اختراع الذرة،استقرار ليبيا غير ممكن بوجود حفتر”.

