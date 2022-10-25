وزارة العمل توقع مذكرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف خلق بيئة ريادية للشباب

أخبار ليبيا 24

وقعت وزارة العمل و التأهيل، مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، مذكرة تفاهم بين الطرفين؛ تهدفُ إلى خلق بيئة مواتية لريادة الشباب.

الوزارة أوضحت في بيان لها، أن المذكرة تهدف إلى وضع إطار للتعاون من أجل خلق البيئة المواتية لريادة الأعمال للشباب؛ وذلك من خلال تعزيز قدرة الجهات التابعة للوزارة وذلك لتقديم الدعم الفني لضمان بناء قدراتهم.

وأشارت الوزارة في ذات البيان إلى أن مدير مكتب التعاون الدولي، عادل العقبي، هو من مثّل الوزارة في توقيعه مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي مارك أندريه فرانش، مؤكدةً أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توفير فرص العمل للشباب، والعمل على إطلاق دراسة متخصصة مع جهات المعنية لتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.