وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وقعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل والتأهيل أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون من أجل تسهيل وتعزيز التنسيق بين الطرفين ضمن المجالات ذات المصلحة المشتركة وذلك لدعم خلق بيئة مواتية لريادة الشباب.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز القدرة المؤسسية لصندوق التسهيلات المالية بهدف خلق وإيجاد فرص عمل لشريحة الشباب والتنسيق لإجراء دراسة مع هيئات متخصصة بتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفني لضمان بناء القدرات الوطنية في إطار تعزيز فرص العمل.