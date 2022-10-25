ضبط متهمين بارتكاب جرائم سرقة سيارات ومبالغ مالية جنوب طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية ضبط متهمين تورطا في وقائع سطو وسرقة بمناطق جنوب طرابلس.

وتمكنت القافلة الأمنية التابعة لمديرية أمن الجفارة من إيقاف المتهمين وذلك بالتعاون بين أعضاء جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

واعترف المتهمان بالسطو على 88 ألف دينار خلال ثلاث وقائع بدائرة مركز شرطة الساعدية، كما أقروا بسرقة ثلاث سيارات في دائرة مركز شرطة السواني، وسيارة أخرى بدائرة مركز شرطة طريق المطار.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين، ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.