استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار الأسبوع القادم

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أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الوضع الجوي السائد بداية من اليوم الثلاثاء، وخلال اليومين القادمين سيكون مستقرا على أغلب المناطق.

وتوقع المركز، بقاء درجات الحرارة القصوى ضمن المعدلات لشهر أكتوبر على أغلب مناطق الشمال والوسط، بينما تكون أقل من المعدل على المناطق الجنوبية.

وذكر، أن درجات الحرارة تتراوح مابين 27 و31 درجة مئوية، ولاتتجاوز 23 على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأشار، إلى حدوث ضباب، ليلا وصباح الغد، على مناطق جنوب سرت وعلى مناطق الجبل الأخضر.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الجمعة على مناطق الشمال الشرقي، ويتخللها سقوط أمطار متفرقة تشمل بداية الأسبوع القادم باقي مناطق الشمال.