المشري: أنا على يقين بأن الرئيس الوحيد من بين الذين عاصرتهم جاء ليبقى هو الدبيبة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن المسار الدستوري لم يستكمل بسبب شرط مزدوجي الجنسية وترشح العسكر للرئاسة، مضيفاً “نحن متفقون على كل شيء إلا ترشح العسكر، ومن عقيدتي السياسية ألا يحكم العسكري إلا باستقالته قبلها بسنوات”.

المشري أشار في لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن خليفة حفتر حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة ومني بهزيمة نكراء ويستحيل إعادة محاولته.

ولفت إلى أن الفائز بالسلطة التنفيذية في حوار جنيف استبد بفوزه والخاسر لم يرض بالخسارة، مبيناً أن “فتحي باشاآغا” أخطأ في تحالفه مع “حفتر” وجلس مع مسؤولين مصريين وحاول التفاهم بشكل منفرد دون التوافق مع بقية الأطراف.

وتابع: “صور زيارات الدبيبة الخارجية تبين وجود أفراد من عائلته معه ونحن نرفض حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة، سألت الدبيبة عن إمكانية إجراء الانتخابات واستبعدها، والناس تعرف الحقيقة والمزايدة، بعض المدافعين عن الدبيبة معينون بآلاف الدولارات في السفارات في الخارج ويقيمون في الداخل”.

كما أضاف: “أنا على يقين بأن الرئيس الوحيد من بين الذين عاصرتهم جاء ليبقى هو عبدالحميد الدبيبة”

وعلق على تسجيل النائب “بدر النحيب” قائلاً: “التقيت النحيب مرة واحدة عندما زارني في بيتي في أكتوبر من العام الماضي وناقشت معه القوانين الانتخابية فقط، لم أقدم لأي أحد أي عرض لتولي منصب رئيس الحكومة ونشر التسجيل الآن غرضه ربطه بلقاء الرباط الأخير”.

وأبدى استعداده للمحاسبة عن أي تهمة متعلقة بمخالفات مالية أو إدارية أو أخلاقية شرط معاقبة من يتهمني في حال تبرئتي قضائيًا، لافتاً إلى أن تغيير المناصب السيادية فقط دون تغيير الحكومة يهدف إلى تقوية حكومة باشاآغا ورفض ذلك في لقاءه مع عقيلة بالمغرب.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

س/ ماذا يحدث؟ كيف رتبتم اللقاء في المغرب؟ وعلى ماذا اتفقتم أنت وعقيلة صالح؟

نعلم أن كان هناك 3 مسارات للوصول للانتخابات، المسار الدستوري والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية وهذه المسارات انطلقت قبل حوار جنيف بعده حدث نوع من الانسداد وأحيلت المسارات الثلاث لتونس وجنيف، نجح فيما يتعلق بالمسار التنفيذي في جنيف وفشلت المسارات الثانية وشكلت لجنة خاصة للمسار الدستوري وأسباب فشل لجنة المسار الدستوري في جنيف هي نفس أسباب فشل او عدم استكمال المسار الدستوري الآن وهي مزدوجي الجنسية وترشح العسكر للانتخابات الرئاسية، موقفنا أننا أبناء فبراير قمنا بها حتى لا نعيد حكم العسكر ونضع الأسس السليمة والصحيحة التي تمنع مزدوجي الجنسية وهو في ليبيا غير مواطن ليبي! في القانون الليبي، هذا الامر متشبثين فيه.

س/ لماذا نجح المسار الذي يعالج السلطة التنفيذية وفشلت باقي المسارات؟

عندما تتحدث عن المسارات التي فيها مصالح يصبح هناك تنافس على هذه المصالح وكل واحد يجري في فريق الحوار على أمل ان فريقه أو فريق عقيله والفريق المضاد انه يصل للسلطة، السلطة الحقيقية هي التنفيذية، هذا المسار نجح لأنه كان هناك حوافز ولهذا الطرف الفائز استبد بالفوز والطرف الخاسر لم يرى بالخسارة وهذا تخوفنا في الانتخابات القادمة وبالذات الرئاسية، لأن البرلمانية فيها قبول أو حتى لو تغلب طرف بشكل واضح على الآخر ربما يكون هناك إشكالية.

س/ ما حصل في جنيف كان هناك طرف فائز وطرف خاسر؟ كأشخاص أم تيارات؟

كتيارات الحكومة استبعدتها بشكل تام، الآن وبعد 10 سنوات من التجربة ما لم تكون هناك مشاركة حقيقية من الجميع وبشكل أو بآخر وبنسب منطقية الصراع سيستمر، هناك الآن من لم يستفيد من التجربه ويريدنا ان نستمر في حالة الصراع إلى ما لانهاية وهذا غير ممكن لأن استمرارها غير ممكن، استمرار حالة الصراع استفاده للغير وضرر بالبلد ولهذا نحن نحاول أن نجد حالة توافقية وهناك من رفضها من الطرفين ومن رفضها نعتقد انه على منهج خاطئ.

أنا صحيح اتخذ مواقف حدية جداُ فيما يخص بقناعاتي ولكن دائماً أدعوا للحوار، لذلك اول ما استلمت منصب رئيس مجلس الدولة أول كلمة قلتها مستعد ان امشي للمنطقة الشرقية التقي عقيله وهذا منهجي من البداية ولكن ان يعتدي عليا أحد سنتصدى له وعندما حدث العدوان كنا أول المدافعين عن هذه المبادئ، نحن أصحاب مشروع.

س/ كيف يمكن ان يتحقق التوافق الآن؟ إن كان من الاساس التوافق كلمة تشير إلى أطراف صراع منها من يؤمن بشكل معين لمشروع فبراير ومنها من يؤمن لمشروع مخالف لذلك يراه البعض مشروع عسكري ومنها من كان يؤمن بمشروع 2011؟

فبراير من أهدافها العدالة وقبول الآخر إن كان أصحاب النظام السابق دخلوا في الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذاَ أنت لم تعود تؤمن بقصتك الاولى وتوزيع القوة العسكرية في البلاد، حفتر حاول ان يستولي على السلطة بالقوة وأتى بجيش جرار ومني بهزيمة نكراء، الآن هل لا زلت تريد ان تكرر الامر مستحيل وتستلم السلطة؟ أن حاول استغلال السلطة بالقوة وفشل هذا كالقمار، قامرت وروحت لا تحاول معنا مره اخرى لذلك لا مشروع نجح إلا فبراير ويجب الإلتفاف حوله وليس حول الأشخاص، بل المبادئ للوصول لحد أدنى من التوافق يخرجنا من النفق الذي نحن فيه.

س/ تصورك عن التوافق اليوم ما هو؟ ومن هي أطراف الصراع بالنسبة لك؟

أصحاب الصراع ثلاث، اصحاب مشروع فبراير والذي للاسف منقسمين بشكل شديد وبأسهم بينهم شديد وهم الأكثر والأقوى لو توحدوا، طرف المشروع العسكري وعلى رأسه حفتر وهو مني بهزيمة وهذه الهزيمة العسكرية والنفسية تجعل المشروع في أضعف حالاته وجماعة أصحاب المصالح وهم النظام السابق! كل الليبيين المنخرطين في المشاريع لا يمثلون 20% من الشعب الليبي .

س/ طرف فبراير اليوم واحد؟

لا، هناك تيار الإسلامي و “أنا ضد هذه التسمية ” انقسم وهناك طرف تمثله دار الإفتاء بشكل او بآخر، هناك طرف يمثل العدالة والبناء وطرف يمثله حزب الوطن وطرف الديمقراطي. هناك تيار وطني آخر تشظي عند حزب الجبهة والتحالف والاتحاد من اجل الوطن والتغيير، هذه الأحزاب في ما بينها الصراع بيننا وهو صراع مصالح، في أي حوار قادم ما لم يكون الطرف الذي يمثل فبراير وحد نفسه واتخذ قرار جماعي. أنا دائماً اقول أين أخطأ فتحي باشاغا في تعامله مع خليفة حفتر؟ أخطأ انه حاول ان يمشي لوحده ويمثل مشروع. أنت لا تمثل مشروع ولا مجلس الدولة كذلك.

س/ ما يفعله خالد المشري اليوم اليس طبقاً لما فعله فتحي باشاآغا؟

لا نحن اليوم نتحدث عن المناصب السيادية وعندنا وثيقة حاكمة وهي جزء من الإعلان الدستوري وهي الإتفاق السياسي، نص في المادة 15 ان يتم التوافق بين المجلسين على المناصب السيادية وفق الآليات الموجودة، نحن رفضنا أي آليه مخالفه وما نعمله الآن طبقاً للإعلان الدستوري وملحقاته. باشاآغا ذهب بروحه وجلس مع مصر وحفتر وحاول ان يكون رئيس وزراء دون ان يتوافق مع الاطراف.

عند تسلمي الرئاسة رفضت إتفاق عقيلة والسويحلي على تعيين سامح شكري محافطاً لمركز للمصرف ليبيا المركزي بدلاً من الصديق الكبير.

س/ الاتفاق السياسي له أصل، أنه مثل طرف كان معروف أنه فجر ليبيا وخاض حرب على أساس انه يناضل من أجل استمرار فبراير وعدم السماح بالانقلاب عليه وتحدثت انه انقسم لمكونات كثيرة الان عندما تجزأ الأمر عن أصله ألا تعتقد انه سيصبح هناك خلل؟

ما نفعله هو الصحيح، عندنا أصل وكنا متوافقين والآن الخلاف الحاصل بعدها هذا موضوع آخر. نحن كل الأطراف السياسية التي تمثل فبراير أو لا تمثلها متفقة على ضرورة إجراء الانتخابات وهذا هدفنا في الدولة، ونصل له ان نعد قاعدة دستورية.

س/ اليوم الاتجاه الذي يأخذه رئيس مجلس الدولة هل تقديره متفق مع الكل؟

الواقع أن مجلس ادولة ليس مكون من طيف واحد، كل الاطياف السياسية التي تمثل فبراير في الخارج، هي منعكسة في مجلس الدولة وليس هناك طيف مسيطر لذلك رأينا الانقسام في موضوع باشاآغا.

س/ هل كل من انتمى لفبراير متفقون معك في اتجاهك ؟

المتفق معي اعتقد 80_90% وهناك صوت مرتفع وصوت غلب في المنطقة الشرقية دعاة الفيدرالية هم صوت مرتفع، أجروا دراسة دقيقة جداً على الفيدرالية والنتيجة التي وصلوا لها ان الفيدراليون لا يمثلون 15% ! في ظل عدم وجود إي معيار حقيقي نقدر نقيس به انا مقياسي الوحيد هو مجلس الدولة، اعرض اي موضوع على مجلس الدولة بكل شفافية وما يتم التوصل له هذا ما نقف وراءه.

نحن نتواصل مع الأحزاب والمكونات الإجتماعية والبلديات ولكن لا يوجد مقياس دقيق وطالما هذا المقياس مفقود انا مكلف ان أمثل مجلس الدولة وامشي بقراراته، الأصوات التي ترفض اي مشروع هل هي أكثر؟ لا يوجد مقياس.

س/ مسألة المناصب السيادية او الانتخابات وتغير الحكومة والقاعدة الدستورية التي تسمح بالمرور لإجراء الانتخابات هل هي الاخرى في حاجه لمقاييس لتحديدها؟

الصوت للجميع وليس للغالب ولكن السؤال هل المسارات متعارضة؟ ام متوازية؟ هذه المسارات متوازية نحن نريد الانتخابات وهذا الهدف. الثلاث يسيرون في نفس الهدف.

س/ التلاسن والتغريدات بينك وبين رئيس الحكومة واللغة تكشف ان هناك خلاف كبير تخيلنا ان هناك مسألة أكبر من موضوع المناصب السيادية وهي عملية تصفية حسابات سياسية او صراع بين أطراف وصلت لنقطه ان الخطوة القادمة هي العمل على المناصب السيادية من اجل تغير واقع ما؟

ما يظهره للسطح انعكاس بشيء باطن وهذه ليست المرة الأولى التي يتكلم بها عبد الحميد الدبيبه بهذه اللغة، قناعاتي الا يحكم عسكري إلا باستقالة قبلها بسنوات هل أتنازل عن قناعاتي؟ لن اتنازل عنها ابداً.

س/ ألا تعتقد أنك دخلت في خصومة مع رئيس الحكومة بحيث إنك ابتعدت عن مسارها الأساسي واقتربت من المشروع العسكري؟

أنا نظرتي للمشروع العسكري لن تتغير وانا ضده لكن نحن في أهداف ثورة 17 فبراير ليس فقط حكم العسكر لا كذلك حكم العائلة وحالات الفساد في الحكومة هل لو تأتي وترى بعض الصور للدبيبه في زياراته لمصر وتركيا والكويت وروسيا والإمارات نرى اخوه ولد اخته وأقربائه وغيره !! الذي يأتي بقريب من الدرجة العاشرة عند المشري غداً ليعدموني في ميدان الشهداء.

س/ كأنك ترد على كلام يطالب بترك الحكومة في منصبها. هذه ليست المسأله السؤال لماذا التحرك في مسار يخلق الجدل بين شخصيات تمثل مجلس الدولة ورئيس الحكومة وغيرهم لماذا لا يتم الإتجاه نحو الخيار الاسهل؟

لو تجلس مع الدبيبه دون كاميرات وتسأله هل هناك امكانيه لإجراء الانتخابات؟ يقولك لا ليس هناك إمكانية وأنا سألته هذا وأنا اقول ليس هناك إمكانية لإجراء الانتخابات ولا بد من تهيئة الظروف.

س/ أليس عدم إجراء الانتخابات وتجديد الشرعية هو ما خلق حالة الانقسام وجعل البلد في حكومتين؟ هناك عقبة تمنع تغيير المناصب السيادية وهي عدم توافقكم؟ هل المنطق ان تتجه لمعالجة الخلل الأساسي وهو عدم وجود قاعدة دستورية وقانون انتخابات أم أنك تعمل في مسارات فرعية تزيد التأزيم والانقسام وترفع لغة الاتهام للفضاء المكشوف؟

أنا في العمل السياسي الظاهر لي 10 سنوات وعمري ما تكلمت بهذه اللغة ولكن الجماعة “زورنا ” عليها الناس تعرف الحقيقة والمزايدة، أنا مسؤول أمام ضميري وأمام الله والشعب على ما أقتنع به الآن ولا امشي بقناعات غيري.

التشكيك منهج موجود، كمسؤول اتحرك كقدر الإمكان للصواب وأفعله واحياناً المشككين أصحاب مصالح ولا أريد ان أتحدث بصراحة تامة أعرف ان المشككين بالاسم اصحاب مصالح.

الناس ملت ولما يأتي إعلامي هم عيونهم في سفارات يخلصوا بالدولار ويخدمون في مدنهم في ليبيا ويكتب في تويتر والفيس بوك لا يا خالد المشري لا تقرب للدبيبه إذاً هذا صاحب مصلحه ولا يتكلم عن قناعة.

س/ من قال رؤيتك أنت ستعالج هذا الوضع البائس؟

ممكن الا يكون هذا الصواب ولكني سأحاسب أمام الله والشعب على ما أراه أنا صواب وليس ما يراه غيري انه صواب.

الانقسام في السلطة التنفيذية خلق حالة من الانقسام في البلد وتهدد وحدته. ديوان المحاسبة عندما يخرج تقريره وكله عن الغرب إّذاً والشرق؟ لا نعرف ما يحدث هناك.

س/ كيف تناقضوا في ان الصواب هو اجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية بعد تهيئة الظروف وتقول إن الانتخابات غير ممكنة لأنه لا يمكن تهيئة الظروف؟

لا قلت الانتخابات غير ممكنة إلا بتهيئة الظروف وهي القاعدة الدستورية، حكومة موحدة وسلطات رقابية موحدة، هدفنا الوصول لانتخابات كشخص اخرج من الموقع أفضل لي، هدفنا الانتخابات ومن شكك ليشكك ما عندي ما افعل له.

س/ ماذا فعلتم لنزع العراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات؟ اقدمتم على فعل زاد من تعميق الخلاف والأزمة من خلال الخلاف الحالي بين الحكومة وبينكم؟

الحكومة صاحبه مصلحة وهي تعرف انها مستهدفة بالتغيير. الحكومة لا تعمل على انتخابات ونحن نعمل عليها حقيقة ولكن هناك عراقيل.

س/ كشعب نسمع كلام من؟

مجلس الدولة قام بما عليه.

س/ الطرف الآخر اعتبر انكم اصحاب مصلحه حتى تطمحون لما هو ابعد و الإتهام طالك في شخصك في تسجيل صوتي مسرب على انه لأحد أعضاء مجلس النواب يقول انه تحدث معك وأنك عرضت ان تكون انت رئيس حكومة في مقابل تمرير وضع سياسي ما وقوبلت بعرض من قبلهم انه إن كنت أنت رئيس حكومة حفتر يجب ان يكون رئيس المجلس الرئاسي ؟

عضو مجلس النواب بدر النحيب، لم يزورني في بيتي إلا مره واحدة العام الماضي مع عدد من الأعضاء ولم يكن هناك حديث عن المناصب السيادية في ذلك الوقت جاءوا بشأن موقف المجلس من القوانين الانتخابية، في شهر 10 السنة الماضية هل هناك من تكلم عن رئيس حكومة؟ كنا نتكلم عن انتخابات وموقفنا واضح ضد القوانين الانتخابية في ذلك الوقت، الآن اللقاء الذي يتكلم به لم التقي به ابداً ما عادا اللقاء الوحيد فقط وفي مقر اقامتي ومجموعه من الاعضاء، تخريجه الآن كأنهم يريدون ربطه بموضوع الرباط وهذا لوحده يضع علامة استفهام حول مسربين هذا التسجيل. ولم أقدم أي عرض لهذا النائب او غيره ولا ادفع ان اكون أي شيء ولم استعمل هذا الأمر نهائياً.

للأسف استنكر ما قاله بدر النحيب، أي ليبي عنده على خالد المشري أي شيء انا مستعد الآن أي مخالفه ان اتحاسب عليها بشرط من وجه لي التهمة إن كنت أنا بريء منها هو يأخذ العقوبة.

س/ الفوضى ألا تراها أنها تحيلنا لواقع ان هناك تداخل في المسار التنفيذي والتشريعي حتى لو لم يكون من شخصك انت هو من شخوص أطراف أخرى؟ ألا يستدعي الأمر ان يتم معالجة الأزمة التشريعية اولاً حتى يمكن ان يكون الأمر ناجع؟

صحيح

س/ فيما يتعلق بثنائية الموضوع بينكم وبين مجلس النواب على مدى سنتين مختلفين على هذه المسألة ما الذي اختلف الآن؟

في تغير في موقف مجلس النواب، هناك اتفاق وشروط، مترشح مصرف ليبيا المركزي الا يكون محافظ سابق وما أحيل لنا ملف محافظين اثنين سابقين وتكلمنا مع النواب وقلنا لهم ان هناك مخالفات قالوا لا، طالما ان هناك اتفاق معتمد من مجلس الدولة بجلسة رسميه انا ملزم به حتى يأتيني من المجلس غير ذلك.

س/ من أين تأتي بالثقة ان مجلس النواب سيمضي معك في هذا الإتجاة؟

مسؤول عما يصدر مني ومطلوب مني لكن لست مسؤول عما هو مفروض على مجلس النواب ان يفعله، أنا علي واجبات أقوم بها طبقاً للاتفاق السياسي.

س/ قدمت موقفك وتشكل قناعة ان مجلس النواب سيفي بالتزاماته؟

السياسة من الأساس فيها ان تبني المواقف فيها على سوء الظن، اول ما أتينا للمغرب عقيلة صالح قال لي نحن اتينا من اجل موضوع واحد وهو المناصب السيادية، قلت له نشوف بعض بخير أنا لم أتي لموضوع واحد لأن هناك انقسام في السلطة التنفيذية لما تدير مصرف واحد وديوان محاسبة واحد وكل الأجسام مع من تشتغل مع حكومة الدبيبه التي انت غير معترف فيها ام حكومة باشاآغا التي نحن لسنا معترفين بها؟ انت في تقديري أتيت لتقوي حكومة باشاآغا بهذه الأجهزة لنتوقف عند هذه النقطة، قال معك الحق وماذا ترى؟ قلت له إن كنا نريد ان نغير المناصب السيادية يجب ان تكون هناك حكومة واحده تراقبها المناصب السيادية وهو لم يكون متشجع من البداية.

س/ هل هذا ما دفع رئيس الحكومة للموقف الذي اتخذه الآن؟

نعم لو غيرنا المناصب السيادية ولم نتكلم عن الحكومة لما غرد عبد الحميد الدبيبه وأنا متأكد.

س/ رئيس الحكومة يرغب الاستمرار في منصبه؟

قولاً واحد. عاصرت خمس حكومات والرجل الوحيد الذي جاء ليبقى هو الدبيبه. احياناً لا تستطيع قول كل الحقيقة لأن أضرارها أكثر من منافعها.

س/ عبد الحميد الدبيبه جاء ليبقى وصار يهدد مسار التغيير وصناعه الديمقراطية فيما اختلف عقيلة صالح أو حفتر واصبح هؤلاء جزء من المشروع الديمقراطي اليوم؟

حفتر جاء ليبقى ويحكم وبالقوة ويورث أولاده ولذلك أنا ضد الأثنان.

س/ في النهاية تعتقد ان هناك فرصة لتحقيق توافق حول شاغلي المناصب السيادية في المجلس وهذه المرة ربما يكون الأقوى؟

القاعدة الدستورية ربما نصل فيها لحل قريباً.

إجراء الانتخابات تحتاج لـ 3 عناصر أن يتعطل جزء لا يعني تعطيل العناصر الأخرى، القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وعندنا سلطه مركزية موحدة لذلك كان اختيار الدبيبه لغرض اجراء الانتخابات لأن هناك انقسام وهذا رؤيا زمان. ونحتاج توحيد مناصب سيادية، القاعدة الدستورية ما دام هناك انسداد فيها اقترحنا ان النقطة تعرض في استفتاء عاجل.

س/ نظرتك لمجلس النواب كمؤسسة تشريعية اختلفت عن السابق؟

طبعاً. مجلس النواب أصبح أكثر التزاما بلوائحه. أنا متأكد انه لو يحصل استفتاء في ليبيا على ترشح مزدوجي الجنسية على رئاسة البلد سيصوت 99% من الليبيين بلا ويجب أن نرضى بحكم الشعب.

عندنا أشياء أخرى نحتاجها للانتخابات كالرقم الوطني وتصفيته واعتماد البصمة الإلكترونية البارومترية.

س/ المسار الذي يبدأ من تغيير المناصب السيادية لا يوجد ضمانة أنه سيؤدي لقاعدة دستورية تجري من خلالها الانتخابات هذا يعني انه قد يتم تغير شاغلي المناصب السيادية والحكومة التنفيذية ويبقى المشري وعقيلة؟

ليس هذا الهدف ونتمنى الا يحدث لكن إن لم يتم التوافق على القاعدة الدستورية نبقى ثابتين على مواقفنا.

س/ كمجلس دوله اليوم إذا أخذنا مسار إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية حتى من طرف واحد الا يخلخل المشهد السياسي بدرجة تلزم الطرف الأخر ان يتجاوب ويقدم تنازلات؟

لو نؤمن بنسبة 1% أن هذا ممكن لفعلته الليلة. نحن نريد جل حقيقي، الأجدى أن تناقش حتى نصل لحل وإلا البديل أن نتقاتل وان كنت تستطيع ان تأخذها بالذراع خذها وإلا نتحاور ولا بد ان يقتنع المتشبث ان مزدوجي الجنسية لا يترشح يعني لا يترشح.

س/ لو بادرتم في أي خطوة لإجراء الانتخابات وفق القانون المقتنعين فيه يمكن ان تغير شيء في المشهد الحالي؟

ستسجل نقطه إيجابيه لنا ويخف النقد علينا وتحرج مجلس النواب ولكن هل سيثمر عنها شيء فعلي وعملي؟ لا .

س/ وصفتم تعيين بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية أنها صفقة مشبوهة والآن هناك من يرى أنكم تسعون لعقد صفقة ربما تكون مشبوهة؟

بن قدارة صديقي وأكن له الاحترام، كان مرشح لمصرف ليبيا المركزي لو أتينا به زمان لمنصب مصرف ليبيا المركزي والثوار وتيار الثورة الذين يسبوا في خالد المشري لكفروه لأنه أتى بن قداره المؤسسة الوطنية للنفط أهم بكثير من مصرف ليبيا. صفقة مشبوهه أقول لك كيف تلاقوا في دبي عاصمة التآمر على ثورات الربيع العربي صدام حفتر وإبراهيم الدبيبه ليس لهم أي صفات رسميه في الدوله واتفقوا على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط مقابل ضخ البترول لصالح المصلحة الأمريكية واتفقوا انه ما يسمى القيادة العامة هي من تسمي رئيس المؤسسة وهذا ما قاله لي الدبيبه.

الآن ما نقوم به سينقل على الهواء مباشره، كل شخصيه تقدم برنامجه على المستوى الشخصي لا يوجد خلاف بيني وبين الدبيبه هو شخص ودود.

س/ هل ستلتقي الدبيبه خلال فتره قريبه؟

نعم.

س/ كيف تتوقع أن يسير اللقاء بعد هذا المستوى الذي وصل له الخلاف بينكم؟

الخلاف بيننا لا يصل إلا 1%من خلافاتي مع عقيلة والتقينا. رؤيتي واضحة إن كان الدبيبه يعتقد انه لا زال عنده القدرة على العطاء لليبيين ادخل من جديد للتنافس لرئاسة الحكومة حسب الآلية المتفق عليها وإن نجحت نرفع لكم القبعة.

س/ مستعدين لتقديم ضمان أنه سيشارك في أي انتخابات تجرى مستقبلاً؟

مني أنا الضمان.

