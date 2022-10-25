ليبيا الان

البحث العلمي تُحذر من رؤية كسوف الشمس بدون استخدام الفلاتر الخاصة

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

حذرت الهيئة الليبية للبحث العلمي من رؤية كسوف الشمس بدون النظارة الشمسية أو النقال أو الكاميرات بدون استخدام الفلاتر الخاصة.

   وقالت الهيئة في منشور لها أن نسبة مشاهدة الكسوف في ليبيا سيكون بين 19بالمائة في مدينة امساعد الى 5 بالمائة في مدينة طرابلس وبنسب بسيطة جداً في الجنوب الغربي.

  وأكدت الهيئة أن الخطر يكمن في التحديق الى الشمس لرؤية الكسوف وهو ما يحذر منه الأطباء سواء بكسوف أو غيره، مضيفة أنه يتوجب استخدام الوسائل الآمنة لرصد الكسوف وتنبيه المواطنين وخاصة الأطفال من النظر المباشر للشمس أثناء الكسوف.

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عن مصدر الخبر

منصة السبق الإعلامية

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