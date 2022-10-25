الدرقاش: تركيا سمعت كلامي وستوقف المشري قبل وقوع الفأس في الرأس

أكد مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن تركيا استمعت إلى نصيحته بضرورة إيقاف ما يقوم به خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاستشاري.

وقال الدرقاش، في منشور على فيسبوك، “الحمد لله سمعوا الكلام”، وذلك تعليقًا على منشور سابق له جاء فيه أنه يجب “على تركيا إيقاف ما يقوم به العيل خالد المشري قبل أن تقع الفأس في الرأس”.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري الاتفاق على تنفيذ مخرجات لقاء بوزنيقة المتعلقة بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق تشريعات تجرى على أساسها تلك الانتخابات.