احفيظة يصادق على إتفاق تعاون بين صندوق الضمان الإجتماعي و معهد القضاء

صادق رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة المبروك رسميًا على اتفاق التعاون بين مؤسسة الصندوق الضمان والمعهد العالي للقضاء.

مديرة إدارة الشؤون القانونية ريم الشكري قالت إن الاتفاق ينص على تنفيذ مجموعة دورات لموظفي إدارتي القانونية والتسجيل على مستوى الصندوق.

مديرة الإدارة أشارت إلى التواصل مع مسؤولي إدارة القضاء وتحديد الدورات المطلوبة والتى كانت في عدة محاور .

ويعتبر هذا الاتفاق باكورة المشروع الضماني القضائي وكانت مع دورة تدريبية ستستغرق أسبوعين من انطلاقها؛

الدورات من المقرر تنفيذها من خلال منصة زووم تحقيقًا للهدف الأسمى وهو إشراك أكبر قدر ممكن من موظفي الإدارتين والأقسام من الفروع.