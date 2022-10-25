خارجية الدبيبة تبدي قلقها إزاء الأحداث الأخيرة التي وقعت في ولاية النيل الأزرق

العنوان – النيل الأزرق

عبرت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في ولاية النيل الأزرق.

وتقدمت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على “فبسبوك تعازيها وتضامنها الكامل مع دولة السودان قيادة وحكومة وشعباً في هذه الظروف الأليمة.

وأعلن وزارة الخارجية استعدادها لتقديم الدعم ومساندة جـهود تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في السودان.

وتسبب اشتباكات قبيلة بين عرقيتي الهاوسا والبارتا عنيفة بسبب خلافات حول الأراضي في مقتل مايقارب200 شخصًا.

وكشف المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود، الماحي عبد العزيز الأمين، أن “حوالى 200 شخص قتلوا” في ثلاث قرى “وبعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن.

وأعلن حاكم ولاية النيل الأزرق الجمعة حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة لوقف القتال القبلي.