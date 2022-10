ليبيا – جددت ممثلة الهند لدى الأمم المتحدة “روشيرا كامبوج” موقف بلادها المنبه لمخاطر استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب على الأراضي الليبية.

“كامبوج” أوضحت في كلمتها خلال جلسة مشاورات مجلس الأمن الدولي التي تلت نظيرتها المتضمنة لإحاطة مفتوحة قدمها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أن وجود هؤلاء انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في العام 2020.

وأضافت “كامبوج” إن هذا الأمر يتعارض أيضا مع قرارات المجلس لا سيما المرتبط منها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ما يمثل انتهاكا صارخا لمعايير فرض الاستقرار والسلام في البلاد والمنطقة مشيرة في ذات الوقت إلى ما عبر عنه بشكل قاطع التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممين في لجنة العقوبات الأممية.

ووصفت “كامبوج” الدعم التدريبي العسكري التركي المقدم للجماعات المسلحة الموالية لحكومة تصريف الأعمال ونظيره البحري بانتهاك واضح لهذه القرارات لاسيما للفقرة الـ9 من قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم 1970 الصادر في العام 2011.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post الهند: دعم تركيا العسكري والبحري لحكومة الوحدة انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية