في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة.. الخارجية: نأمل إحلال السلام وإنهاء الصراعات

في الذكرى الـ 77 لتأسيس الأمم المتحدة أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن أملها في إحلال السلام وإنهاء كافة الصراعات والقضاء على الفقر وتقليل عدم المساواة بين النساء والفتيات وضمان حقوق الإنسان للجميع.

وأكدت وزارة الخارجية أن اليوم يصادف الذكرى السنوية لتأسيس ميثاق الأمم المتحدة مشددة على الحاجة الملحة لتحقيق غد أفضل من خلال توحيد جهود جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوفاء بوعدها وإعادة التأكيد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي واجهتنا على مدار الـ 77 عاما الماضية.

وأعربت وزارة الخارجية عن أملها للبشرية جمعاء أن يتحقق السلام والعدل وحثت على العمل بشكل تضامني عالمي للتصدي لكل التحديات التي يواجهها العالم اليوم.