النائب العام يحبس المتهمين في إتلاف أنابيب النهر الصناعي في الكفرة

العنوان – طرابس

كشف مكتب النائب العام اليوم الثلاثائ، أن النائب وجه بالتحقيق في حادثة إتلاف أنابيب النهر الصناعي في الكفرة.

وأوضح المكتب أن النائب العام شدد على اتخاذ التدابير التي تقتضيها مواجهة مرتكبي الأفعال المؤثـمة؛ التي طالت الموجودات اللازمة لتنفيذ منظومة نقل المياه من حقل آبار – الكفرة ، عبر مسار مشروع النهر الصناعي – تازربو ، السرير .

وذكر المكتب أن المتهمين متورطين في الإضرار الجسيم بمشروع منظومة النهر الصناعي؛ وإتلاف الأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد؛ وسرقة الأوتار عالية القوة الداخلة في تكوينها؛ بقصد التكسب غير المشروع.

وأفاد المكتب أن رئيس نيابة الكفرة الابتدائية باشر إجراءات التحقيق ؛ التي افتتحها بالانتقال إلى حيث محل الواقعة؛ وأَثبت حالة الأشياء؛ وصور في مدونة التحقيق مناظرته للآثار المترتبة على واقعة الإتلاف والآلات المستعملة في إحداثها.

ولفت المكتب أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها؛ توجيه رجال هيئة الشرطة بقسم البحث الجنائي – الكفرة ؛ بمباشرة إجراء القبض على المتهمين المتلبسين بالجرم، والتحفظ على آلات الارتداد المستعملة في ارتكاب الفعل .

وبين أنه بفراغ النيابة العامة من إجراء استجواب المتهمين ؛ أمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق ؛ وقررت الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير قيمة الأضرار التي أصابت المشروع .