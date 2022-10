ديندياس: اتفاقية تركيا مع الدبيبة منبثقة من عقلية سليمان القانوني

ليبيا- أجرت إذاعة “ساكاي 100.3” اليونانية مقابلة إذاعية مع وزير خارجية اليونان “نيكوس ديندياس” لطرح مواقفه من العلاقات المتوترة بين بلاده وتركيا.

المقابلة التي رصدتها وترجمت المقتضب المتعلق بالشأن الليبي منها صحيفة المرصد وصف خلالها “ديندياس” الاتفاقية التركية المبرمة مؤخرا مع حكومة الدبيبة بالمنبثقة من عقلية سليمان القانوني في وقت لا يمكن فيه لتركيا ببساطة وضع قواعدها الخاصة لتقسيم وتوزيع وإنشاء مناطق بحرية.

وأضاف “ديندياس” بالقول:”لا يمكن لتركيا أن تتفاهم مع أي دولة غير ليبيا وفقط عبر الإكراه واستخدام الابتزاز والأتراك ارتكبوا خطأ في شكل علاقاتهم هذه مع الليبيين”.

ترجمة المرصد – خاص

