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العرب اللندنية: اخوان ليبيا يسعون لتأجيل الانتخابات واستمرار الأجسام التشريعية الحالية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا مستعدون للتحالف مع المشير خليفة حفتر رغم معارضتهم ترشحه للرئاسة.

وأوضحت الصحيفة اللندنية، أن تيار الإسلام السياسي يُعارض منذ سنوات ترشح العسكريين للرئاسة قبل الاستقالة من مناصبهم بسنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار الإخوان في التمسك بهذا الموقف رغم التقارب مع السلطات شرق البلاد، يثير الاستفهامات بشأن دوافعه.

وخلص التقرير إلى أن التشبث بهذا البند لا معنى له، سوى تأجيل الانتخابات واستمرار الأجسام التشريعية الحالية.

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منصة السبق الإعلامية

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