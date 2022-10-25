«هارفارد» تنظم ندوة عن «ليبيا بعد الربيع العربي» بمشاركة وليامز

تنظم جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية غدا الأربعاء ندوة بعنوان «ليبيا بعد الربيع العربي: بين الديناميكيات الداخلية والأجندات الخارجية» بمشاركة المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وسيحضر الجلسة نائب وزير الخارجية الليبي الأسبق في عهد القذافي خالد كعيم، ورئيس وزراء تونس الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس المعهد الديمقراطي الليبي معين الكيخيا، والباحث بمؤسسة كارنيغي للسلام فريدريك ويري، حسب بيان الجامعة على موقعها الإلكتروني.

وتحاول الندوة الإجابة عن عدة أسئلة، وهي «متى ستبقى ليبيا في هذا الوضع؟ كيف يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الانقسام الداخلي؟ ما هو دور مجلس الرئاسة الليبي والمؤسسات الوطنية الأخرى في إيجاد حل ليبي؟».

كما تطرح أيضا تساؤلات: «كيف نضع حدا للتدخل الخارجي؟ هل يمكن أن تلعب ليبيا دورا في استقرار أسواق النفط العالمية، خاصة بعد عودة الإنتاج؟ ما هو الدور الذي تلعبه ليبيا في صراع أفريقيا المفتوح بين الغرب وروسيا والصين؟».