النهر الصناعي: بدء تدفق المياه إلى الشبكة الداخلية لطرابلس

العنوان – طرابلس

أعلن جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء البدء في الإجراءات التشغيلية صباح لفتح صمامات التحكم في التدفق بمحطة عين زارة.

وأضاف الجهاز أن غرفة التحكم الرئيسية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة فتحت الصممات لتتدفق مياه النهر إلى الشبكة الداخلية لمدينة طرابلس تدريجيا.

وأكد أن فتح الصمامات جاء بعد أن استكملت فرق العمل بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي أعمال الإصلاحات خلال الساعات الماضية.

وكان الجاهز أعلن أمس الإثنين أنه نظراً لعدم تمكن فرق الصيانة التابعة للشركة العامة للمياه والصرف الصحي من تنفيذ أعمال الصيانة بسبب إرتفاع الضغط بالخط تم إيقاف الإمداد المائي بالكامل على مدينة طرابلس فقط.