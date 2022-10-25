موقع إيطالي: مؤتمر لـ 40 منظمة إيطالية غداً لرفض تجديد الاتفاقية مع ليبيا

تنظم نحو ٤٠ منظمة إيطالية مؤتمر صحفي، غدًا الأربعاء، في روما لمطالبة إيطاليا وأوروبا بالاعتراف بمسؤولياتهم و عدم تجديد الاتفاقية مع ليبيا.

وبحسب تقرير لموقع أرتيكولو 21 الإيطالي، فأن المؤتمر سيناقش عدة محاور وهي: “تداعيات مذكرة التفاهم على المحتجزين في ليبيا ما بين سوء المعاملة والاستغلال، والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وإلقاء الضوء على إدارة الأموال الأوروبية التي تمول خفر السواحل الليبي”.

وذكر التقرير أن منظمات المجتمع المدني دعت إلى التظاهر غدًا الأربعاء مساءً في ساحة إسكويلينو في روما، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي.

وكانت وكالة أنباء آكي الإيطالية، قد نشرت في وقت سابق بيان المنظمات الداعية للتظاهر، والذي جاء فيه إن “الحكومة الإيطالية إن لم تتخذ قرارا بشأن إلغاء الاتفاقية بحلول 2 نوفمبر، فستتجدد تلقائيا لمدة 3 سنوات أخرى، ذات عواقب وخيمة على حياة آلاف النساء والرجال والأطفال من المهاجرين واللاجئين”.

وذكر البيان أنه “منذ عام 2017 حتى أكتوبر 2022، تم اعتراض ما يقرب من 100 ألف شخص في عرض البحر من قبل خفر السواحل الليبي وإعادتهم قسرا إلى ليبيا، وهي دولة لا يمكن اعتبارها آمنة”.