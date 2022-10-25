الجديد: على الصديق الكبير فتح المقاصة أو الخروج والرد على الحبري

أكد مختار الجديد أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، أن ما يحدث في مصارف ليبيا كارثة حقيقة”.

وقال الجديد في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “ما يحصل في المصارف كارثة حقيقية؛ صكوك المقاصة لا تتجاوز 5 آلاف دينار، يعني لو شركة تبي من شركة 100 ألف دينار بتعطيها 20 صك”.

وأضاف؛ “الدنيا وقفت والمعاملات بين الشركات فيها صعوبة شديدة بسبب نقص السيولة أولا وبسبب توقف المقاصة ثانيا”.

وأردف “الجديد” أن “سبب ذلك هو الصديق الكبير الذي قال عنه الحبري إنه يرفض فتح المقاصة لأسباب واهية”.

وأشار إلى أنه يجب “على الصديق الكبير إما فتح المقاصة أو الخروج والرد على الحبري وتبرير سبب عدم فتحه للمقاصة ومعالجة أرصدة المصارف وهو من كان يشترط أن تتم مراجعة حسابات المصرف المركزي”.

وختم “الجديد” موضحًا “وها هي شركة دايلوت قد أنهت المراجعة فما مبرر قفل المقاصة بعد الآن؟” معقبًا “اطلع قول حتى حاحا”.