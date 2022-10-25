المنقوش تدعو الأفارقة للاتحاد لمواجهة تهديدات العبث بأمن ليبيا

أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش خلال مشاركتها في المنتدى الدولي للسلام والأمن المنعقد في داكار في نسخته الثامنة أن العبث بأمن ليبيا لتقويض استقرارها، يمثل تهديدا كبير يجب أن يتحد الأفارقة لمواجهته.

وجددت المنقوش بحسب سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” التأكيد خلال المنتدى على أن ليبيا دولة ذات تأثير كبير في مجريات الأحداث في أفريقيا والمنطقة، وهى كذلك جزء من أي حل يمكن أن يرسخ الاستقرار والسلام في أجزاء واسعة من أفريقيا.

وشددت المنقوش خلال المنتدى الذي اختتمت مشاركتها فيه على أن استقرار ليبيا هو مصلحة دولية، وأن إرادة الليبيين من أجل السلام قوية.

وأشارت المنقوش إلى أن المطلوب منا اليوم أن نضع مصالح القارة الأفريقية أولاً، حتى نحقق موقف إفريقي موحد لمواجهة التحديات المشتركة.

وبينت المنقوش أنها دعت الاتحاد الإفريقي لتشكيل فريق استجابة سريع لمواجهة أي أزمات متعلقة بأزمات الغذاء أو تأثر إمدادات الطاقة عالميا تسهم في تعقيد الأزمات التي تعيشها شعوب القارة .

ولفتت المنقوش إلى أن مشاركتها في المنتدى الدولي للسلام والأمن المنعقد في داكار تهدف لاستعادة حضور ليبيا إفريقياً ومناقشة قضايا إرساء السلام والتحديات التي تواجهها بلداننا.