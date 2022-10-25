المنقوش تدعو الاتحاد الأفريقي إلى تشكيل فريق استجابة لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة

دعت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الاتحاد الأفريقي إلى تشكيل فريق استجابة سريع لمواجهة أي أزمات متعلقة بأزمات الغذاء أو إمدادات الطاقة.

جاء ذلك في كلمتها خلال ختام النسخة الثامنة من المنتدى الدولي للسلام والأمن المنعقد في داكار، حسب تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

المنقوش: على الأفارقة الاتحاد لمواجهة العبث بأمن ليبيا

وقالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن «العبث بأمن ليبيا» لتقويض استقرارها يمثل «تهديدا كبيرا» يجب أن يتحد الأفارقة لمواجهته، مجددة تأكيدها أن استقرار ليبيا هو مصلحة دولية، وأن إرادة الليبيين من أجل السلام قوية.

– على هامش «منتدى داكار».. 4 ملفات ضمن مباحثات المنقوش في السنغال

وأشارت إلى أن ليبيا دولة ذات تأثير كبير في مجريات الأحداث في أفريقيا والمنطقة، وهى جزء من أي حل يمكن أن يرسخ الاستقرار والسلام في أجزاء واسعة من أفريقيا، مضيفة: «إن المطلوب منا اليوم أن نضع مصالح القارة الأفريقية أولا، حتى نحقق موقف أفريقي موحد لمواجهة التحديات المشتركة».