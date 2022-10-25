المريمي: غلاء الأسعار وتعثر الانتخابات سببه الميليشيات والتدخل الأجنبي

الوطن|رصد

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، الميليشيات الخارجة عن القانون في ليبيا، والتدخل الأجنبي وانتشار السلاح، كان بسببا في غلاء الأسعار وتعثر إجراء الانتخابات العامة.

وأضاف المريمي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه يحمل الأسباب الثلاثة السابقة مسؤولية مشكلة السيولة النقدية بالمصارف، وعدم توفر النقد الأجنبي من الدولار واليورو، ووجود المرتزقة والقوات الأجنبية.

ودعا المريمي، إلى طرد القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل الميليشيات، وانضمام أفرادها إلى الجيش والأجهزة الأمنية، وفق القوانين المنظمة لذلك، مطالبا أيضا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باحترام إرادة الليبيين والقوانين والقرارات الصادرة من مجلس النواب، واحترام سيادة ليبيا كدولة مستقلة.