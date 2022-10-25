عمران: توافق عقيلة والمشري في المغرب مجرد زوبعة في فنجان

زعمت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، أنها كانت تظن أن خلافات رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، بدوافع وطنية، مشيرة إلى أنه اتضح أنها للبقاء في المشهد ولقاء المغرب الأخير أثبت ذلك، على حد قولها.

وقالت عمران، في تصريحات صحفية: “إعلان المشري وعقيلة توافقهما بالمغرب زوبعة في فنجان، فتوافقهما تحرك سريع لمواجهة الضغوطات الدولية التي يتعرضان لها والغضب الشعبي المتفاقم حيال استمرارهما في المشهد”، بحسب وصفها.

وأضافت “حديث عقيلة والمشري عن إكمال المناصب السيادية نهاية العام لن يخدم الليبيين ومحاولة لكسب مزيد من الوقت، فهما لا يزالان يحاولان خلط الأوراق وكان الأجدى التفاهم على الانتخابات لإنهاء الأزمة وليس إدارتها”، وفقا لتعبيرها.

وتابعت “رئيس البعثة الأممية الجديد يسلك الطريق الخاطئ الذي سلكه أسلافه، فيد البعثة لا تزال بعيدة عن مكمن المشكلة في الملف الليبي”، بحسب حديثها.