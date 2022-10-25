الدبيبة: دور بريطانيا مهم لدعم الاستقرار في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن دور بريطانيا مهم لدعم الاستقرار في ليبيا.

وهنأ الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك معربا عن تمنياته له التوفيق في مهمته الجديدة وأضاف “لا شك أن دور بريطانيا مهم لدعم الاستقرار في ليبيا؛ لذلك فإننا نتطلع للتعاون المستمر مع حكومة سوناك.

وأصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيسا للوزراء في بريطانيا وزعيما جديدا لحزب المحافظين وذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت، وزيرة العلاقات مع البرلمان.